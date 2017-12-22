İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasına devam edildi

İzmir'de, askeri casusluk soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki mensupları hakkında açılan davada 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ve taraf avukatları ile müşteki Coşkun Başbuğ katıldı.

Tutuklu sanık emekli subay Hasan Eryılmaz, FETÖ ile bağlantısı olmadığını savunarak yaşantı olarak da bu örgütle ters düştüğünü hatta FETÖ'nün mağdurlarından olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün TSK'da güçlü olduğu zaman da bile terfi etmesi gerekirken terfi ettirilmediğini ileri süren Eryılmaz, tutuksuz yargılanan H.S'nin, bu davada tutuklu bulunan eşi Özlem Gün Eryılmaz hakkındaki iddialar yüzünden suçlandığını öne sürdü.

Özlem Gün Eryılmaz'la örgütün talimatıyla evlendiğini iddia eden H.S'nin bu suçlamasını kabul etmediğini beyan eden Eryılmaz, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, FETÖ'nün yayın organlarına abone olmadığını ve aleyhine delil olabilecek herhangi bir örgütsel dökümanın ele geçirilmediğini söyledi.

"Eğer FETÖ mensubu olsaydım, bir kurmay subay olarak mutlaka yurt dışı görevine gönderilirdim ancak yurt dışı görevim yoktur." diyen Eryılmaz, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığına ilişkin yapılan tespitte bir yanlışlık olduğunu savunarak bu programı kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 27 Aralık Çarşamba günü devam edileceğini kararlaştırdı.

- İddianameden

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.