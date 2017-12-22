Erbaş: Barış sadece Müslümalara değil, herkese lazım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Barış herkese lazım, sadece Müslümanlara lazım değil, bütün inançlara da barış lazım. Dolayısıyla bütün insanlık dünyayı yaşanılır hale getirmek için gayret etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Azerbaycan ziyaretinde devlet televizyonu Az Tv'nin canlı yayın konuğu oldu.

Erbaş, programda "2017 İslam Dayanışması Yılı" çerçevesinde düzenlenen programlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, bu yılı "İslam Dayanışma Yılı" ilan ettiğini anımsatan Erbaş, "2017 yılı boyunca çeşitli ülkelerde toplantılar yapıldı. Ekim ayının ortalarında da İstanbul'da bir toplantı yapıldı. O toplantılarda dünyanın gidişatı, özellikle barışın bozulmasına yönelik yapılan birtakım planlar, o planların arkasındaki insanların amaçları nedir, bunlar gündeme getirildi. Barışın sağlanması, yeryüzünde huzurun olması için neler yapılması gerekiyor, neler yapmamız gerekiyor, bunlar konuşuldu." ifadesini kullandı.