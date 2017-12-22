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Ordu'da şehit ailesine şehadet belgesi verildi
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Sefa Kabakkaya'nın şehadet belgesini ailesine verdi
Kabakkaya'nın, Altınordu ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret eden Yavuz, şehidin babası Birol ve annesi Nurcan Kabakkaya'ya tekrar başsağlığı diledi.
Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan "şehadet belgesi ile hizmet anısını" 16 Kasım 2017'de oğlu şehit düşen baba Kabakkaya'ya takdim eden Yavuz, şehit ailelerinin, şehitlerin millete kutsal emanetleri olduğunu söyledi.
Yavuz, şehitlik makamının öneminden bahsederek, "Böyle mübarek kardeşlerimiz sayesinde bu topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. Her zaman ailemizin emrindeyiz. Bir kardeşimizi rahmeti rahmana uğurladık ama Birol ağabeyimizin, Nurcan teyzemizin 80 milyon evladı oldu. Bunu böyle bilmelerini özellikle arzu ederim." diye konuştu.
Vali Yavuz'a ziyaretinde eşi Selda Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer eşlik etti.
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