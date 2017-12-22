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DEÜ'den bilim insanlarına ödül

TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı ödülü alan DEÜ öğretim üyeleri için tören düzenlendi
22 Aralık 2017 18:31
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DEÜ'den bilim insanlarına ödül

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, nitelikli bilim insanı yetiştirmek, derinlemesine düşünebilen nesillere öncülük etmek için çalıştıklarını söyledi.

DEÜ Rektörlüğü tarafından Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu'nda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2017 Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Kutlama Töreni düzenlendi. Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Tıp Fakültesi Dekanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen törendeki konuşmasında, bilimsel gelişmenin kararlı çalışma, ön yargılardan uzak ve analitik düşünce geliştirmeyi gerektirdiğini belirtti.

Bilim insanlarının insanlık adına ciddi başarılara imza attığını vurgulayan Çelik, "Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'nü alan değerli bilim insanlarımızı kutluyor ve onlara bir kez daha içtenlikle teşekkür ediyoruz. Amacımız üniversitemizi bir üst seviyeye çıkarmak, nitelikli bilim insanı yetiştirmek, derinlemesine düşünebilen nesillere öncülük etmek.'' dedi.

Üniversite senatosunun yeni fakültelerin açıklaması konusunda karar aldığını ifade eden Prof. Dr. Çelik, milli ve yerli ilaçları üreten bir eczacılık fakültesi ve dünya ile entegre bir yabancı diller fakültesi ile eğitim vermeyi hedeflediklerini de kaydetti. Çelik, üniversite yönetim olarak öncelikle huzur ve barışı, uluslararası platformda da yoğun işbirliğini amaçladıklarını dile getirdi.

İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk de ödül kazanan çalışma arkadaşlarına ve destek verenlere teşekkür etti.

Törende 2017 TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü alan DEÜ'den öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammed Kasım Diril, Yard. Doç. Dr. Yavuz Oktay, Yard. Doç. Dr. Şerif Şentürk, Yard. Doç. Dr. Can Küçük, çalışmalarına ilişkin sunum yaptı. Tören sonunda, Rektör Vekili Prof. Dr. Çelik, ödül alan bilim insanlarına plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı
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