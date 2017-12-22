FETÖ davasında eski rektöre beraat

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki (AİBÜ) yapılanmasına ilişkin haklarında dava açılan 10'u firari, 20'si tutuklu 77 sanıktan 48'ine 2 yıl 1 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce belediyenin nikah salonunda yapılan duruşmada, bazı tutuklu sanıklar ile aralarında eski AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun'un da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, AİBÜ Rektörlüğü'nün davaya katılma talebi olduğunun kendilerine ulaştığını belirterek, bu talebi kabul etti.

Daha sonra tutuklu ve tutuksuz sanıkların son sözleri soruldu.

Tutuklu sanıklar tahliyelerini ve beratlarını talep etti. Tutuksuz sanıklar ise beraatlerini istedi.

Sanıkların son sözlerini söylemesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 20'si tutuklu 44 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı.

Karar doğrultusunda tutuklu sanıklar Bedri Selim Benek, Fatih Demircioğlu, Mahmut İnceel, Murat Özkan, Nadir Göksüğür, Mevlüt Kurt, Murat Şereflican, Serkan Çakır, Özkan Özlü, Turan Eker, Şükrü Kılıç ve Yusuf Ziya Akpınar'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, Muhammet Salih Elmas, Recai Erkural, İsmail İşçi, Adem Deniz Kurt, Ebubekir Çakmak, Hakan Şakar, Halil Taşman ve Mahmut Alpay'ın tutuklu bulundukları süreyi gözeterek tahliyelerine karar verdi. Tutuksuz 23 sanığın tutuklanmasına gerek olmadığını kararlaştıran heyet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı tutuksuz sanık Aytekin Alçelik'in ise tutuklanmasına hükmetti.

- Eski rektöre beraat

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan aralarında AİBÜ eski rektörü Hayri Coşkun ve rektör yardımcısı Mehmet Bahar ile A.N.K, B.Y.E, F.E, G.Ö, H.Ş, İ.A, K.E, M.A.A, M.E, S.B.G, Ş.B, T.O, Ü.Y, Ü.B. ve Z.S'nin beraatlerine karar verdi.

Tutuksuz sanıklardan M.F.Ö. ile T.Ö'ye ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden mahkeme heyeti, "örgüte yardım etmek"ten 2 yıl 1 ay hapis cezası verdiği tutuksuz sanıklar B.K, E.K, M.Ö. ve M.Z.Y'nin tutuklanmasına gerek olmadığına hükmetti.

Ayrıca, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen'in özel kalp doktoru olduğu iddia edilen Mehmet Yazıcı ile AİBÜ Tıp Fakültesi'nin eski dekanı Kenan Gümüştekin'in de bulunduğu 10 firari sanığın dosyalarının bu davadan ayrılmasına karar verildi.

- İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 72 sayfalık iddianamede, firari sanıklar Mehmet Yazıcı ve Kenan Gümüştekin'in, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan, 15'er yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

İddianamede ayrıca 10'u firari, 77 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.