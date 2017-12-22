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Kocaeli'de tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu merkez ışıklar mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Demirsoysal'a (78), E.B. (44) idaresindeki tır çarptı.
Kazada yaralanan Demirsoysal, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Demirsoysal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E.B, polis ekiplerince gözaltına alınarak Karamürsel İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Bu arada eşini yaralı olarak gören Ayşe Demirsoysal (76) ise sinir krizi geçirdi.
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