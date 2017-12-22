'Yeterince dövemedik' diyerek dehşet saçmışlar

Ankara'daki Atatürk Çocuk Yuvası'nda kalan 7 kız çocuğunun, idareye şikayetleri ileten okul temsilcisini "yeterince dövemedikleri" gerekçesiyle ortalığı birbirine kattıkları ortaya çıktı. Öte yandan, olaydan sonra nezarethaneye konulan çocuklar, başka bir suçtan dolayı gözaltına alınan kişiyi de darp etmişler.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Atatürk Çocuk Yuvası'nda kalan 7 kız çocuğu, dün yurt içerisinde taşkınlık çıkarıp cam parçalarıyla kendilerini yaralamıştı. Yurt görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis, tedavilerinin yapılmasının ardından çocukları gözetim altına almıştı. Çocuklar, ifadeleri alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne getirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Araştırma Bürosu'na getirilen çocuklar, cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcıya ifade veren çocukların anlattıklarına göre; okul idaresi ile görüşen okul temsilcisi, yuvadaki şikayetler hakkında bilgiler verdi. Okul yönetimi ile görüşüldüğünü öğrenen bazı çocuklar, okul temsilcisini "yalan söylüyorsun" diyerek darp etti. Durumdan haberdar olan okul idaresi, darp edilen çocuğu korumaya aldı ve kaldığı bloğu değiştirdi. Bu duruma sinirlenen çocuklar, "okul temsilcisini yeterince dövemedik" diyerek ortalığı birbirine kattı. Kaldıkları odada bulunan camları kırıp ortalığı dağıtan çocuklar, cam parçalarıyla kendilerini yaraladı.

Nezarethanede de rahat durmamışlar

Çocukların gece tutuldukları polis nezarethanesinde de rahat durmadıkları öğrenildi. Çocukların, başka bir suçtan dolayı gözaltına alınan kişiyi de bilinmeyen bir nedenden dolayı darp ettiği öğrenildi.

Haklarında soruşturma başlatılan 7 kız çocuğu, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Abdullah Sarica