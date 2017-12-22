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Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı
Maltepe'de otomobilin iş yerine girmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı
İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 PD 1022 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi'nde kontrolden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan otomobil, daha sonra caddedeki bir iş yerine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile beraberindeki bir kadın hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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