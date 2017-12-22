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Şırnak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Şırnak'a yapacağı ziyaret öncesi kentte hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor
22 Aralık 2017 20:06
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Şırnak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şırnak'ta katılacağı "AK Parti 6. Olağan İl Kongresi" öncesi kentteki hazırlıklar sürüyor.

Hazırlıklar kapsamında, Şehit Mehmet İşler ve Gaffar Okkan caddelerindeki aydınlatma direklerine Türk bayrakları, yapımı süren konutlara da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resimleri asıldı.

Erdoğan'ın geçiş güzergahlarına "Sayın Cumhurbaşkanımız Şırnakımıza hoş geldiniz" yazılı pankart asıldı.

Miting alanına AK Parti bayrakları asılırken, güvenlik koridorlarındaki çalışmalar da son aşamaya geldi.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle yürütülen hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.

Erdoğan'ın 2011'de kente geldiğini anımsatan Erkan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın en son teşrif ettiği tarihten bugüne kadar Şırnak'ta çok şeyler değişti. Hükümetimizin çalışmalarıyla Doğu ve Güneydoğu'nun en modern kentlerinden birisi oldu. Partimizin il kongresinin olması ve Cumhurbaşkanımızın partimizin genel başkanı olmasından dolayı bizler de ayrı bir coşku ve heyecan oluşturdu. Mitinge il ve ilçelerden 20 bin kişinin gelmesini umut ediyoruz."

Erdoğan'ın kongre öncesi halka hitap edeceğini belirten Erkan, vatandaşların katılımı için her türlü detayı düşündüklerini ifade etti.

Kent sakinlerinden Tahsin Uluer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek olmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu, kendisini en güzel şekilde karşılayacaklarını belirtti.

Erdoğan'a Şırnak'ın il olarak kalması yönünde halkın talebi olduğunu ileteceğini kaydeden Uluer, "Onu güllerle, karanfillerle karşılayacağız. Halkta büyük bir heyecan var." ifadesini kullandı.

Cemal Uğur da Erdoğan'ın kenti ziyaretinde büyük müjdeler beklediklerini söyledi.
Anadolu Ajansı
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