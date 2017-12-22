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Akıncı Üssü davası sürüyor

FETÖ'nün, darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi
22 Aralık 2017 20:13
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Akıncı Üssü davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davanın görülmesine sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmada, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığına, üs komutanı 15 Temmuz'da izinde olduğu için vekalet eden eski harekat komutanı albay Erhan Baltacıoğlu, dünkü celsede başlayan savunmasını sürdürdü.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Baltacıoğlu, nakliye uçaklarının hava üssünden havalanması talimatı verdiği iddiasını, darbe girişimine karşı kendilerine asker sevkiyatı yapılacağı idrakiyle gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

İddianamede yer alan havalelerin, internet alışverişi ve iş yerindeki arkadaşlarıyla gerçekleştiğini öne süren Baltacıoğlu, FETÖ üyesi olmadığını ve personeline ilişkin sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Erhan Baltacıoğlu, mahkeme başkanının, kalkışmaya yönelik bir hareket olup olmadığını sorması üzerine, sadece nizamiyenin karşısına sivillerin geldiği ve gerginlik yaşanmadığı bilgisini aldığını ifade etti.

"Emniyet ya da valiliğe sormadınız mı?" şeklindeki soruya karşılık Baltacıoğlu, "Yok, daha önce yapmadığım bir şey. O zaman da aklıma böyle bir şey gelmedi." dedi. Baltacıoğlu, nizamiyede bir çatışma olmadığı için durumun kendisini "enterese" etmediğini söyledi.

Duruşmaya pazartesi günü devam edilecek.

Ertuğrul Subaşı, Zafer Fatih Beyaz
Anadolu Ajansı
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