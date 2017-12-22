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Muğla'daki FETÖ davasında 7 sanığa etkin pişmalıktan tahliye
Sanıklardan 7'si, etkin pişmanlık ve adli kontrol hükümlerinden faydalanmasına karar verilerek tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Muğla'daki "çatı yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 22'si tutuklu 41 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Tutuklu sanıklar, cezaevinden duruşmanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'na getirildi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasında aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilenlerin de bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.
Duruşmaya, örgütün sözde il sorumlularından olduğu öne sürülen "Ertuğrul" kod adlı şüpheli İlker Kaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Bazı sanıklar, tanıkların ifadelerine katılmadıklarını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Savcı, Ersin Ak, tutuklu sanıklardan İlker Kaya, Mustafa Apaydın, Tahir Palaska, Veysi Yeşilmen ve Hüseyin Turgut'un tahliyesini talep etti.
Mahkeme Başkanı Mustafa Güneş, tutuklu sanıklar İlker Kaya, Mustafa Apaydın, Tahir Palaska, Veysi Yeşilmen, Hüseyin Turgut, Saffet Gökçeoğlu ve Sami Çoban'ın etkin pişmanlık ve adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı.
Duruşma 6 Mart 2018'e erteledi.
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