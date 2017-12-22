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Batman Belediyesi'nden 25 bin öğrenciye eğitim desteği

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, kentte eğitim gören 25 bin dezavantajlı öğrenci için "Eğitim Portalı" oluşturuldu
22 Aralık 2017 20:25
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Batman Belediyesi'nden 25 bin öğrenciye eğitim desteği

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, kentte eğitim gören 25 bin dezavantajlı öğrenci için "Eğitim Portalı" oluşturuldu

Ana okullarına yönelik kahvaltı desteği ile ilkokula başlayan tüm öğrencilere ücretsiz çanta dağıtımı yapan belediye, dezavantajlı 25 bin öğrencinin akranlarından geri kalmamaları için çalışma başlattı.

Açılan "Eğitim Portalı" kapsamında öğrenciler, dağıtılan kartlar üzerindeki şifre ile internet üzerinden sisteme girerek diledikleri dersleri online olarak dinleyebilecek, soru bankası ve kaynak desteği alabilecek.

Sisteme evde, okulda, kütüphanede ve hayatın her alanında, zaman ve mekan sınırlamalarına takılmadan http://evdekurs.batman.bel.tr/ adresinden ulaşılabilecek.

Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında, amaçlarının gençlerin daha iyi eğitim alabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Portalın 150 bin liraya mal olduğunu vurgulayan Aksoy, şöyle konuştu:

"Eğitimi tabana yaymak için bir proje hazırladık. Eğitimde fırsat eşitliği için ilk etapta 25 bin kart bastırdık. Ama en kısa sürede bu sayıyı 50 bine tamamlayacağız. Öğrencilerimiz Almanya'da bulunan Hans ile Londra'da bulunan Michael ile aynı eğitim seviyesini yakalayacaktır."
Anadolu Ajansı
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