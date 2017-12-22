1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişi tutuklandı
22 Aralık 2017 20:43
Yazdır
Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen İsmail B. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 5
Bu haber 661 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belediye otobüsünde tacize 2 yıl hapis cezası
23 Aralık 2017 23:52		 Ankara'da yoğun bakım skandalı!
23 Aralık 2017 22:33
Çalındı dediği para ve altınları, kızı, sevgilisine vermiş
23 Aralık 2017 22:18		 Teknesi alabora olan veteriner hekim cesedi kıyıya vurdu
23 Aralık 2017 22:14
FETÖ'nün otoları dedi, 100 milyon liralık vurgun yaptı
23 Aralık 2017 22:10		 İlköğretim öğrencisini kaçırmaya çalışan zanlı yakalandı
23 Aralık 2017 19:10
Aydın'da seyyar satıcılar arasında kavga: 2 ölü
23 Aralık 2017 18:01		 Kaza yapan astsubay öldü, eşi yaralandı
23 Aralık 2017 16:30
Oğulları'nın öldürdüğü öğretmen çift toprağa verilecek
23 Aralık 2017 16:02		 Yurtta kalan kızını silah zoruyla kaçıran anne yakalandı
23 Aralık 2017 15:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damir javor 1
2017-2018 euroleague sezonu 2
din anlatarak para kazanmak 1
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
özer hurmacı 2
fatih terim'in damatlarıyla mekan basması 1
birleşmiş milletler'deki kudüs oylaması 3
nabil dirar 1
zalgiris kaunas 1
yoğun kar yağışı 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam