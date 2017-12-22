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Sosyal medya üzerinden terör propagandasına tutuklama
İskenderun ilçesinde, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan kişi tutuklandı
Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen İsmail B. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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