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Ankara Valiliğinden kimlik kartı açıklaması

Ankara Valiliği, kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibarıyla sona ereceği ve kart bedelinin fahiş oranda artacağı yönündeki iddiaları yalanladı
22 Aralık 2017 20:50
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Ankara Valiliğinden kimlik kartı açıklaması

Ankara Valiliği, kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibarıyla sona ereceği ve kart bedelinin fahiş oranda artacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyada, kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibarıyla sona ereceği, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı şeklinde asılsız haberlerin yer aldığı, bunun Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerinde yoğunluğa, izdihama yol açtığı belirtildi.

Kimlik kartı bedelinin 2018 yılı itibarıyla "değerli kağıtlar" değerleme oranlarıyla güncelleneceği ve bu oranın asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacağı vurgulanan açıklamada, "Tüm Türkiye'de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır. Mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

Aykut Karadağ
Anadolu Ajansı
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