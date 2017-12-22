Gürün'de en uzun gecede okuma etkinliği düzenlendi

Asef Çoban Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Nami Çiftçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Başkan Çiftçi bu yıl 9'uncusu düzenlenen okuma etkinliğinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek,"Başarının sırrı, doğruyu ve hakikati bulmanın yolu hiç şüphesiz ki okumaktan geçer. Yüce dinimiz de okumaya büyük önem vermiştir. Okuma yazma bilmeyen Peygamber Efendimiz, rabbinin adıyla okumaya başlamıştır. Kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'in ilk emri 'Oku' olmuştur. Bilmeliyiz ki yüce Allah, bu emri sadece Peygamber efendimize değil hepimize söylemiştir. Bizlere düşen de daha aydınlık bir gelecek için okumaya her zaman önem vermemiz gerektiğidir."dedi.

Sarıkamış şehitleri ve Kudüs için dua edilen program, okuma yarışında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.