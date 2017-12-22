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Milli Eğitim Bakanı, yeğenini daire başkanı olarak atadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Metalurji Teknolojisi öğretmeni olan yeğeni Fikret Yılmaz vekaleten atandı. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm Meclis'e, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması soru önergesi verdi.
22 Aralık 2017 21:04
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Milli Eğitim Bakanı, yeğenini daire başkanı olarak atadı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın Metalurji Teknolojisi öğretmeni olan yeğeni Fikret Yılmaz vekaleten atandı. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm Meclis'e, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması soru önergesi verdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için verdiği soru önergesinde "Özel eğitim alanında aktif çalışan ve özel eğitim alan onlarca uzman personel varken, bu alanda eğitimi ve deneyimi olmayan yeğeninizin atanması siyasi etiğe uygun mudur?" diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Eğitim Kaynaştırma Daire Başkanlığına, özel eğitim alanında hiçbir deneyimi olmayan Metalürji Teknolojisi öğretmeni Fikret Yılmaz vekaleten atandı.

Fikret Yılmaz'ın atama yazısı Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Daire Başkan Vekili Bekir Erdoğan imzası ile 15 Aralık 2017 tarihinde ilgili kurumlara da gönderildi.
Memurlar.Net
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