Başkandan 52 metrekarelik halı savunması!

Sözcü'de yer alan habere göre; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, makam odası için yaptırdığı 52 metrekarelik Hereke halısını, 'Aslan yatağından belli olur' diye savundu. Makam odası için yapılan tadilat ve yenilemeyi israf olarak görmediğini de belirten Kahraman, "Ben yaptığımdan pişman değilim, daha güzelini yapsaydık" ifadesini kullandı.

ADI 7 DAĞ ÇİÇEĞİ

Oturumu yöneten TBMM Başkanı Kahraman ise makam odasındaki 52 metrekarelik halıyı anımsatarak "Bu halı Hereke'de kendi elemanlarımız tarafından 6 ay gibi zamanda örüldü" dedi ve şunları söyledi:

"Bu halının adı '7 dağ çiçeği'... Daha önce de yine 52 metrekarelik halı vardı, eskidi. Meclis 1960'dan beri kullanılan bir bina. Yenilemeler gerekiyor. Büyük yenilemeler yapıldı. Burada sanki olmaz bir iş gibi gündeme getirilmesini tuhaf buluyorum. Aslan yatağından belli olur. Bize gelen misafirler var. Devlet başkanları, Cumhurbaşkanları ziyaret ediyor. Ben yaptığımdan pişman değilim. Daha güzelini yapsaydım. Onlar israf değil. Tabii hadise. Bu izahatı yapmak durumunda kaldım"

Kahraman'ın sözlerine HDP'li Kerestecioğlu, "Bizim derdimiz halı değil. İtibarı başka yerlerde arasaydınız..." karşılığını verdi. Kahraman ise "Halı beni ilgilendiriyor" dedi. HDP'li Ertuğrul Kürkçü ise oturduğu yerden "Parasını biz veriyoruz" diye laf attı