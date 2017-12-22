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Meclis bahçesinde mangallar yakıldı! 1 ton hamsi getirildi
Hummalı çalışma Genel Kurul Salonu dışında da sürüyor. İHA'nın haberine göre, bütçe görüşmelerinin son gününde akşam yemeği olarak verilecek 1 ton hamsi için mangallar yakıldı
TBMM'de 2018 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde akşam yemeği olarak hamsi verilecek
Türkiye Büyük Millet Meclisinde ( TBMM) 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın son görüşmeleri gerçekleştiriliyor.
Hummalı çalışma Genel Kurul Salonu dışında da sürüyor. İHA'nın haberine göre, bütçe görüşmelerinin son gününde akşam yemeği olarak verilecek 1 ton hamsi için mangallar yakıldı.
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