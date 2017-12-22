Bitcoin 5 gün içinde neden yüzde 30'a yakın değer kaybetti?

; 20 bin dolara dayanan değeri ile rekorlar kıran bitcoin çok ciddi bir düşüşle karşı karşıya kaldı. 2017 yılı bitmeden 20 bin dolar değerini geçmesi beklenen bitcoin, geliştiriciler ve madenciler arasındaki çatışmalardan etkilenerek 5 gün içerisinde yüzde 30'a yakın değer kaybı yaşadı. Bitfinex verilerine göre 19,891 dolara kadar yükselen bitcoin, 5 günde yaşanan düşüşlerde 12,110 dolara kadar düştü ve şu anda bu haber yapılırken tekrar 14,170 dolar seviyelerine yükselmiş durumda.

Bitcoinde yaşanan bu düşüşün bir kaç önemli nedeni bulunuyor. Düşüşü başlatan önemli nedenlerden biri, kripto para dünyasının önemli isimlerinden biri olan ve bitcoinden ayrılarak doğan bitcoin cashin geliştiricilerinden olan Roger Ver'in CNBC'de konuşması. Yaptığı konuşmanın önemli noktalarından biri, bitcoinin altyapı sorunlarının bir türlü çözülemiyor olması ve buna karşılık bitcoin cashin bu tür sorunlarla uğraşmıyor olmasıydı. Roger Ver'in CNBC'de konuşması sırasında, adeta sözleşilmiş gibi, en büyük borsalardan biri olan Coinbase'in nakit ile bitcoin cash ticaretini başlatması da bitcoinin düşüşüne etki etti. Çok büyük bir kitle bitcoin yatırımlarını çekip bitcoin cash almaya başladı.