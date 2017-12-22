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ABD'den alınan bombalar patlamıyor mu?

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bazı yayın organlarında yer alan "Uçaklarımızın attığı bombalar sahte. ABD'den alınan bombalar patlamıyor" iddialarını test sonuçları ile yalanladı. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan testler sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıkladı.
22 Aralık 2017 21:34
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ABD'den alınan bombalar patlamıyor mu?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen günlerde bazı basın organlarında, "Bu plan Mehmetçik için katliam planıdır" ve benzeri başlıklarla gerçeği yansıtmayan haberler yer aldığı bildirildi.

Yapılan harekatlarda olumsuz bir durum yok

Söz konusu haberlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve yurt dışından satın alınan genel maksat bombalarının patlama etkisinin düşük olduğuna dair yersiz iddiaların yer aldığı belirtilen açıklamada, "Habere konu olan mühimmata yönelik, 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren terörle mücadele harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yoğun miktarda kullanılarak atış sonuçları takip edilmiş ve olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca TÜBİTAK SAGE tarafından ABD ve diğer ülkeler orijinli Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki genel maksat bombalarının patlama basınç değerlerinin karşılaştırılması maksadıyla örneklemeli seçilen 41 adet mühimmata 'patlama basınç ölçümü' testleri icra edilmiş ve patlama tesir değerlerinde bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, envanterde bulunan söz konusu mühimmatın patlama etkisinin düşük olduğuna dair bilimsel ve gözlemsel bir veri bulunmayıp, mühimmat tüm harekat şartlarında etkinlikle kullanılmaktadır."

Saygı Öztürk'ten gözlemsel veriye dayanmayan iddia

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, "Maalesef uçaklarımızın attığı bombalar sahte... Son bir ayda, Van, Şırnak, Bitlis bölgesinde çok net iki olay var. 7 kişilik terörist guruba üç bomba atılıyor, 25-30 metre yakınlarına düşmesine rağmen bir terörist yaralı kurtuluyor. Diğer olayda uçak bombası, ağaç altında oturan iki teröristin 8 metre dibine düşüyor ancak bunlar da hiçbir şey olmamış gibi kalkıp gidiyor. Bu nasıl bir iş? Normalde tek bomba 300 metre mesafede ne varsa öldürür. Bombaları üreten de ABD firmasıdır" diye yazmıştı.
Anadolu Ajansı
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