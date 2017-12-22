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NASA'nın Hubble Teleskobu görüntüledi! 11 bin ışık yılı uzakta

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 11 bin ışık yılı uzakta, Sunak (Ara) takımyıldızındaki yıldız nebulasını kayda aldı.
22 Aralık 2017 23:05
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NASA'nın Hubble Teleskobu görüntüledi! 11 bin ışık yılı uzakta

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, Dünya'dan yaklaşık 11 bin ışık yılı uzakta, Sunak (Ara) takımyıldızındaki yıldız nebulasını kayda aldı.

"NGC 6326" adlı, ölen bir yıldızın çevresinde oluşan gaz nebulasının fotoğrafı NASA'nın internet sitesinde yayınlandı.

Fotoğrafın merkezinde beyaz bir cüce yıldız ve onun etrafında merkez kaç kuvvetiyle yayılan gaz bulutları görülüyor.

NASA'dan yapılan açıklamada, fotoğraftaki cüce yıldızın bir kızıl dev yıldızken nükleer füzyonunun son aşamasında, fotosferindeki gazları demetler halinde çevresine yaydığı belirtildi.

Hubble'ın 2 no'lu Geniş Açı Gezegen Kamerası'nın çektiği görüntülerden oluşturulan fotoğraftaki parlak mavi ve kırmızı tonların, hala sıcak olan merkezdeki yıldızdan yayılan güçlü kızılötesi ışımayla parlayan iyonize olmuş oksijen ve hidrojen içeriğinin yansımaları olduğu belirlendi.

Bulut demetlerine nebula karakterini verenin ise oksijen ve hidrojenin diğer gazlarla ve yıldız artığı materyallerle etkileşiminden yeni yıldızlar ve gezegenlerin ortaya çıkma ihtimali olduğu biliniyor.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.
Anadolu Ajansı
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