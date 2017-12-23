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23 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
23 Aralık 2017 00:10
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23 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları

- Başbakan Binali Yıldırım, Bartın ve Karabük'te partisinin olağan il kongrelerine katılacak, valilikleri ziyaret edecek.

(Bartın/13.00/15.00/Karabük/16.00/17.30)

1- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek.

(Ankara)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluşacak, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı ve üyeleri ile bir araya gelecek, partisinin yeni il binasının açılışını yapacak.

(Kocaeli/11.30/13.30/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, AK Parti Yakutiye ve Palandöken ilçe kongrelerine katılacak.

(Erzurum/10.00/13.00)

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bursa Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Bursa/15.00)

EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce yıl sonu değerlendirme ve yatırım programı toplantısına ve Düzce Üniversitesinde teknopark açılışına iştirak edecek.

(Düzce/10.00/12.00)

2- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Darende İlçe Kongresi'ne, Kayseri'de Yılın Yerel Yöneticileri Ödül Töreni ile Kayseri Sanayi Odasının Sanayi Gecesi'ne katılacak.

(Malatya/11.00/Kayseri/16.00/18.30)

3- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Mezitli ve Erdemli ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(Mersin/10.00/14.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı ezici üstünlükle alınan kararın ardından gelişmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/Kudüs/Tel Aviv)

2- Yemen'deki çatışmalar izleniyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
Anadolu Ajansı
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