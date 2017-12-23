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Yurt genelinde 74 bin personelle huzur uygulaması

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasını amacıyla yurt genelinde 74 bin 162 personelle gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranması bulunan bin 159 kişi yakalanırken, çok miktarda uyuşturucu, silah, mühimmat ile kaçak mal ele geçirildi.
23 Aralık 2017 06:03
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Yurt genelinde 74 bin personelle huzur uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 22 Aralık akşamı 81 il genelinde ve eş zamanlı olarak stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde "Türkiye Güven Huzur" uygulamalarının 8'incisini gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birçok birim amirinin Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden toplam; 13 bin 525 ekip, 11 hava aracı, 84 deniz aracı, 316 dedektör köpeği, 74 bin 162 personel katıldı.

Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanmasının amaçlandığı uygulama, şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4 bin 329 uygulama noktasında ve 7 bin 435 umuma açık yerde gerçekleşti.

Bin 159 aranan şahıs yakalandı

Uygulamada; 584 bin 222 kişi kontrol edildi. Bin 159 aranan şahıs yakalandı, 267 kişi gözaltına alınırken, bin 870 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 150 bin 943 araç kontrol edilerek 225 aranan araç yakalandı, 4 bin 63 araca cezai işlem uygulandı ve bin 101 araç trafikten men edildi. 19 bin 468 iş yeri kontrol edilerek 527 iş yerine cezai işlem uygulandı. 80 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı.

Uygulama sonucunda; 27 adet tabanca, 59 adet av tüfeği, 755 adet mermi, 28 adet kesici delici alet, 34 adet kurusıkı tabanca, 11 gram eroin, 867 gram esrar, 3 gram kokain, 28 gram metamfetamin, 79 adet ecstasy, 13 adet captagon, 28 bin 353 paket kaçak sigara, 463 litre kaçak içki ve 2 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İhlas Haber Ajansı
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