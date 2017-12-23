3 Hukuk öğrencisi kazada hayatını kaybetti

İzmir'i yasa boğan kaza İzmir-Aydın Otoyolu'nda dün gece meydana geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş, kiraladıkları otomobil ile arkadaşlarını ziyaret etmek için Aydın'a doğru yola çıktı. Sefa Ş. (23) idaresindeki otomobil, Aydın'ın Germencik ilçesi yakınlarına geldiğinde yağışlı havayla birlikte oluşan yoğun siste önünde seyreden Hüseyin A.'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, orta bariyerlere çarparak durabildi.

3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yasin Malgaç (23), Enes Yayla (23) ve İbrahim Kal'ın (23) hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan sürücü Sefa Ş. ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen gençlerin ailelerine ulaşan jandarma komutanı, ailelere sadece çocuklarının kaza yaptığını ve yoğun bakımda olduklarını söyleyebildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen arkadaşları ise gençlerin arkasından gözyaşı döktü. Kamyon sürücüsü Hüseyin A. gözaltına alındı.