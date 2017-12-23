OHAL Komisyonu'ndan ByLock'a ret

Komisyon başvurulardan 300'e yakınını sonuçlandırdı. Kararlarda ByLock kullanımının tek başına meslekten ihraç için yeterli olduğuna işaret etti.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada komisyonda 28'i hakim, 30'u müfettiş ve 40'ı uzman olmak üzere 190 personelin görev yaptığı toplam evrak sayısının ise 212 bin 554 olduğu belirtildi.

Bu kapsamda bazı kamu personelinin görevine iadesine ilişkin kararların da verilmeye başlandığı bildirildi.

Başbakan Binali Yıldırım da cuma namazı sonrası konuya ilişkin soru üzerine, "Komisyon bundan sonra da ellerindeki dosyalara göre karar almaya devam edecek" dedi ve komisyonun mahkemelerin de esas aldığı kıstaslar çerçevesinde karar alacağını kaydetti.

OHAL İnceleme Komisyonu'na temmuz ayında yapılmaya başlanan başvurular eylülde sona ermişti.

Yedi üyesi bulunan komisyon 4 üye ile karar alabiliyor.

ERSAN ATAR