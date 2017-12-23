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Borsa'da 20118'de 3.5 milyar $'lık rekor gelebilir

Borsaya yabancı girişinin sürdüğünü ve değerlemelerin cazip hale geldiğini belirten Ünlü&Co CEO'su Mahmut Ünlü, "2018'de, 3.5 milyar dolarla tarihin en büyük halka arz tutarına ulaşılabilir" dedi
23 Aralık 2017 07:05
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Borsa'da 20118'de 3.5 milyar $'lık rekor gelebilir

OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen büyümesini sürdüren Türkiye, nisan referandumunun ardından politik belirsizliğin de ortadan kalkması ile, yabancıların ilgi odağı haline geldi. Bu yılki toplam portföy girişleri 10 milyar doları geçerken, borsada da endeksin 112 bine yükselmesi değerlemeleri cazip hale getirince halka arzlara ilgi arttı. Halka arz piyasasında son 4 yıldır çok verimli olmayan bir dönem geçirildiğini hatırlatan Ünlü&Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mahmut Ünlü, "2010 yılında 22 şirket, 2011'de 25, 2012'de 16 şirket halka açılırken, 2013 yılında halka açılan şirket sayısı 9'a düştü. 2013'ten itibaren ise bu sayı daha da azalarak dip seviyelere gerilemişti" dedi.

TOPARLANMA BAŞLADI

Geçen yıl sadece 1 şirketin halka açıldığını hatırlatan Ünlü, 2017'de ibrenin yeniden gelişmekte olan ülkelere dönmesiyle bu yıl halka arz piyasasında havanın kısmen olumluya döndüğünü ve toparlanmanın başladığını söyledi. Halka arzlara ilginin önümüzdeki dönem daha da artacağını ifade eden Ünlü, önümüzdeki altı ayın, politik veya jeopolitik bir engel çıkmazsa, sermaye piyasaları tarihinde en yüksek halka arzların yaşandığı bir dönem olacağını kaydetti. Ünlü sözlerine şöyle devam etti: "Gelecek yılın halka arz açısından çok yoğun geçeceğini düşünüyoruz. 2018'de 3.5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ediyoruz. EnerjiSA, Medical Park, ŞOK, Memorial, Defacto, Beymen Mağazacılık şirketlerinin halka arzı planlanıyor. Bu arzların başarılı olabilmesi için bunların kurumsal yabancı yatırımcılara satılması şart."

YABANCI İLGİSİ SÜRECEK

Türkiye 'ningenç nüfusu ve büyüme potansiyelinin yabancı sermayenin ilgisini daima canlı tuttuğunun altını çizen Ünlü, "Gelecek yıl da bu ilginin devam edeceğini düşünüyoruz. Türkiye, yılda 20-25 milyar dolar yabancı sermayeyi çok rahatlıkla çekebilir. 2018'de 15 milyar dolar seviyesinde doğrudan yabancı yatırım gelebilir" dedi.

DOĞRU ADRES İSTANBUL

Son dönemde bazı şirketlerin yurtdışında gerçekleştirdiği halka arzları da değerlendiren Ünlü, "Türk şirketleri için doğru halka arz adresi Borsa İstanbul'dur. Fakat, Borsa İstanbul'un yurtdışında, Londra ve New York gibi borsaların sunduğu esnekliği sağlayamadığı durumlar oluyor. Bu durum şirketleri yurtdışına yöneltiyor" dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLER BORSAYA GELECEK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, 2018 yılında gerçekleşmesi beklenen halka arz büyüklüğünün çok yüksek olacağını belirterek, "Halka arz edilmesi gündemde olan şirketlerin bilançolarının, geçen dönemdeki örneklere göre çok daha büyük olduğunu görüyoruz" dedi.

500 MİLYARLIK TAHVİL

Son dönemde şirketlerin halka açılmalarının önündeki yüksek maliyetlerin düşürülmesi adına yenilikçi uygulamalar getirdiklerini ifade eden Vahdettin Ertaş, bu uygulamalar ve 2015'in ikinci yarısında yürürlüğe giren vergi reformlarının şirketlerin nakit sermaye artırımlarına çeşitli teşvikler sağladığını kaydetti. 2013'ten bu yana özel sektör tahvil ihracının her geçen yıl arttığını belirten Ertaş, bu kapsamda geçen yıl 350 milyar lira, bu yıl da 500 milyar lira civarında bir kaynağın tahvil ihracı yoluyla sağlanması için şirketlere izin verdiklerini bildirdi.
Sabah
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