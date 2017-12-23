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Müsteşar'ın 'dünür, damat' atamalarına bürokraside isyan
Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in akrabalarını kamuda önemli görevlere yerleşmesi bürokrasiyi rahatsız etti. Çelik'in dünürü Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na üye atandı. Damadı ise kamudaki henüz 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirildi
Bürokraside Hazine Müsteşarı Osman Çelik rüzgarı esiyor. Hazine Müsteşarı Çelik'in dünürünün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) üye olarak atandığı öğrenildi.
Hürriyet Gazetesi'nden Neşe Karanfil'in haberine göre: Çelik'in damadının da Ekonomi Bakanlığı'ndaki 5 yıllık tecrübesine rağmen New York ataşeliğinde görevlendirilmesi bürokraside rahatsızlığa neden oldu. Hazine Müsteşarı Çelik, dünürünün BDDK Kurul üyeliğine getirilmesi için talepte bulunmadığını söyledi.
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