1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaklık iç kesimlerde azalacak-Haritalı

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor
23 Aralık 2017 06:30
Yazdır
Sıcaklık iç kesimlerde azalacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege'nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın doğu kesimleri ile Osmaniye ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar olmak üzere, kıyılarda yağmur, güney ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDIRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELI °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKIRDAG °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENIZLI °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MUGLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Osmaniye çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MERSIN °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SINOP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RIZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Iğdır ve Van çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

MARDIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

SANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 714 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kuru kafa görünümlü göktaşı Dünya'yı teğet geçecek
23 Aralık 2017 23:22		 Ankara beyaza büründü
23 Aralık 2017 22:58
Hatay'da yemek yarışması düzenlendi
23 Aralık 2017 21:51		 Denizli ve Isparta'da kar yağışı etkili oluyor
23 Aralık 2017 21:11
Aracının arkasına öyle bir yazı astı ki!
23 Aralık 2017 20:33		 Kars'ta hava ulaşımına rüzgar engeli
23 Aralık 2017 20:27
Türkiye'de yılın en çok kazandıran mesleği açıklandı
23 Aralık 2017 20:02		 Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda ilginç detay
23 Aralık 2017 19:28
Kastamonu'da hava ulaşımına sis engeli
23 Aralık 2017 18:54		 Yağmur, soğuk engellemedi! Uzun kuyruklar oluştu
23 Aralık 2017 17:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damir javor 1
2017-2018 euroleague sezonu 2
din anlatarak para kazanmak 1
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
özer hurmacı 2
fatih terim'in damatlarıyla mekan basması 1
birleşmiş milletler'deki kudüs oylaması 3
nabil dirar 1
zalgiris kaunas 1
yoğun kar yağışı 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam