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Sıcaklık iç kesimlerde azalacak-Haritalı
Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege'nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın doğu kesimleri ile Osmaniye ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar olmak üzere, kıyılarda yağmur, güney ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDIRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KOCAELI °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TEKIRDAG °C, 6°C
Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENIZLI °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
IZMIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
MUGLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Osmaniye çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MERSIN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SINOP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
RIZE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmurlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Iğdır ve Van çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AGRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu
GAZIANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu
MARDIN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu
SANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu
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