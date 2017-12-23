Sıcaklık iç kesimlerde azalacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege'nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Antalya'nın doğu kesimleri ile Osmaniye ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Sakarya, Bilecik, Kütahya ve Bingöl çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ( buzlanma, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve kuzeyi ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa), Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar olmak üzere, kıyılarda yağmur, güney ve doğusu ile yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDIRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KOCAELI °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TEKIRDAG °C, 6°C

Çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ilk saatlerde Kütahya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENIZLI °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

IZMIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

MUGLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Osmaniye çevrelerinde ve akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra doğu kesimlerde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MERSIN °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, kıyı kesimleri yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SINOP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçecek. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RIZE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmurlu

TOKAT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerden itibaren Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Iğdır ve Van çevreleri ile bölgenin batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AGRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

GAZIANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

MARDIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu

SANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif yağmurlu