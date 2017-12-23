|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Zarrab tutukluyken Türkiye'yi aramış
ABD'deki kumpas davasında sanıkken tanık olan Zarrab'ın misafir gibi ağırlandığı, FBI'ın verdiği corlinks uygulamasıyla cezaevinden elemanlarına her gün talimat mesajları gönderdiği belirlendi
LEVENT ALBAYRAK
REZZA ZARBAB'A NEW YORK - İSTANBUL ARASI ÖZEL HAT
FETÖ'nün 17/25 Aralık yargı darbesi girişiminin ABD'deki uyarlaması olan Rezza Zarrab davasında her gün yeni bir skandal gün yüzüne çıkıyor. Davanın sanığı durumundayken FETÖ güdümündeki mahkeme ile anlaşıp yalancı tanık konumuna geçen Zarrab'ın New York'taki federal cezaevinde tutukludan çok, bir otel misafiri gibi ağırlandığı ortaya çıktı! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Zarrab'ın tutuklanan çalışanlarının telefonlarında yapılan incelemede şok detaylara ulaşıldı.
Skype'tan konuşmuş
Zarrab'ın Türkiye'de asistanlığını yapan Sinem Arslan'ın telefonundaki incelemede Zarrab'dan her gün mesajlar geldiği tespit edildi. Zarrab'ın avukatlarıyla hatta antikacısıyla bile Skype üzerinden konuştuğu belirlendi. Arslan, 12 Aralık 2015'te Zarrab'ın yanında işe başladığını ve üç ay sonra patronunun Amerika'da tutuklandığını belirterek, kendisiyle ABD cezaevindeki 'corlinks uygulaması' üzerinden iletişim halinde olduğunu kabul etti.
Zarrab cezaevindeyken; Bir Gün Tek Başına, Bir Dinazorun Anıları, İnce Mehmed 4, Şair Paşa Ailesi kitaplarını istemiş.
Özel günleri unutmayın, hediyeleri gönderin
Sorgusunda Arslan özel mesajlaşma yöntemi ile ABD'de tutuklu bulunan Zarrab'ın kendisinden mesajlarla taleplerde bulunduğunu, bu taleplerin başında ise; eşi, çocuğu, ailesi ve diğer yakınlarının özel günlerinin unutulmamasını ve mutlaka hediye alınıp çiçek gönderilmesini istediğini söyledi.
Jüri, Atilla'nın suçlu olup olmadığına karar veremiyor
ABD'deki kumpas davasının tek sanığı olan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın suçlu olup olmadığını belirlemek için görüşmelere başlayan jüri üyeleri ikinci günde de bir karara varamadı. Yargıc Richard Berman'dan, firari FETÖ'cü eski polis Hüseyin Korkmaz'ın 13 Aralık tarihinde verdiği ifadesinin bir bölümünü inceleme ve kendilerine verilen yasal talimatların bazı bölümlerine açıklık getirilmesi taleplerinde bulunuldu.
İŞTE O MESAJLAR:
Zarrab'ın Aslan'a gönderdiği mesajlar da çözüldü. İşte Zarrab'ın cezaevinden gönderdiği mesajlardan bazıları:
- Pazartesi Makedonya Konsolosluğu'na gidip detayları öğreneceksin.
- Dubai'de oturum almak için rezidans, visa ve burada cezam bitince Dubai'de yaşayabilir miyim avukatlarla toplantı yapıp detayları öğren.
- Benden imzalı talimat gelmeden kimseye ödeme yapmayın.
- Günlük çıkan gazeteleri arşivle.
- Antikalarımın ve tablolarımın bedelleriyle ilgili belge topla.
- Ailemin özel günlerini unutma.
Günlük gazeteleri arşivleyin
Zarrab, asistanı Sinem Arslan'dan tutuklu bulunduğu süre içinde Türkiye'de hakkında çıkan tüm haberleri arşivlemesini ve kendisine ulaştırmasını da istedi. Yazılı, görsel ve internet sitelerinden oluşan arşivi Zarrab'ın ne için istediğine dair kendisine bir şey söylenmediğini kaydeden asistanı, eşi Ebru Gündeş ve kızı Alara için avukatıyla iletişim halinde olduğunu da kabul etti.
Antika koleksiyonu da varmış
Rıza Zarrab'ın antika koleksiyonu olduğunu, antika tabloların çizerleri ve bedelleri hakkında bilgi sahibi olması için kendisine Regaip Akol tarafından flash bellek içinde belge verildiğini ancak şifresi olmasına rağmen bu belleğin açılmadığını iddia eden Arslan bunun üzerine Ankara'da kaldığı adrese bu listenin föy halinde gönderildiğini söyledi.
Bu haber 1,464 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI