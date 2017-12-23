İstanbul'da kar yağışı başladı

Türkiye'de günlerdir beklenen kar yağışı, geniş bir alanda başladı. İstanbul'da dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı.

Anadolu Ajansı, kar yağışının özellikle hava sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü Kartal Yakacık ve Aydos Ormanı civarında etkisini sürdürdüğünü bildiriyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), bu sabah birçok seferi iptal etti. Yapılmayacak seferler şunlar: 07.00 Yenikapı-Bandırma, 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı.

Çanakkale'de yollar kapanmak üzere

Marmara Bölgesi'ndeki bir başka kent Çanakkale'de yoğun kar yağışı var.

Gelibolu-Keşan karayolunun Korudağı ile Çanakkale-İzmir karayolunun Erenköy ve Yenimahalle mevkilerinde ulaşım yer yer güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için yoğun çaba sarfediyor.

Şehirde özellikle yüksek kesimlerde ve rampa alanlarda araç kullanan bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kuzey Ege'de fırtınanın hızı zaman zaman 80 kilometreyi buluyor. Fırtına nedeniyle saat 07.00 Gökçeada-Kabatepe ve 09.00 Kabatepe-Gökçeada ile 07.15 Bozcaada-Geyikli ve 08.00 Geyikli-Bozcaada seferleri iptal edildi.