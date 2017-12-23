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Tıp ve hemşirelik öğrencilerinin 'cinsiyet ayrımına' tepki

Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun "Bazı tıp ve hemşirelik öğrencileri karşı cinsten hastaya bakmak istemiyor" iddiaları tartışma yarattı. Doktorlar da "Ne yazık ki böyle ayrımların yapıldığını duyuyoruz" dedi
23 Aralık 2017 07:55
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Tıp ve hemşirelik öğrencilerinin 'cinsiyet ayrımına' tepki

Tıp ve hemşirelik öğrencilerinin, uygulamalı derslerinde ve stajlarında "cinsiyet ayrımı" yaptıkları, karşı cinsten hastaya bakmak istemedikleri iddiası tepki topladı.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine görei, iddianın sahibi Türk Tabipleri Birliği Toplum ve Hekim Dergisi editörü, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin eski öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, hemen her tıp fakültesinde öğrenciler arasında cinsiyet ayrımı yapıldığını söyledi. İddiaya göre öğrenciler derslerde maketlerin bile cinsiyetine dikkat ediyor.

Kadınların erkeklerle, erkeklerin kadın sınıf arkadaşlarıyla eşleşmemeye dikkat ettiğini de belirten Hamzaoğlu, "Hastasını olduğu gibi sınıf arkadaşını da cinsiyetsiz göremeyenlerin sayısı giderek artıyor. Bu çok vahim" dedi.

Hamzaoğlu, öğrencilerin derslerde maketlerin bile cinsiyetine dikkat ettiklerini belirterek, "Üreme sağlığı, kadın doğum, üroloji gibi üreme organlarıyla ilgili beceri eğitimlerinde karşı cinsiyetteki maketlerle bile uygulama yapmak istemiyorlar. Hatta gözlerini kapatanlara bile rastlanıyor. Tansiyon ölçümü, nabız sayımı gibi işlemleri de birbiri üzerinde denerken ayrım yapıyorlar. Hastaların bile yüzde 99'u doktor ayrımı yapmazken, öğrencilerin böyle bir ayrım yapması gerçekten çok düşündürücü" diye konuştu.

"AYRIMCILIK SIKINTI YARATIR"

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Sinan Adıyaman, "Tıp eğitiminde böyle bir konunun gündeme gelmesi bile vahim ve ne yazık ki bu yaşananlar gerçek. Bu ayrımcılık tıp hekimlik uygulamasında sıkıntı yaratır. Kadın da erkek de karşı cinslerin üreme organını bilmeli. Hekim hocalarla bile karşı cins olduğu için el sıkışmayan öğrenciler var. Size emek veren insanlara bunu yapmak onur kırıcı" diye konuştu.

"NE YAZIK Kİ DUYUYORUZ"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Özden Şener ise, "Ne yazık ki bu tarz ayrımların yapıldığını duyuyoruz. Biz böyle bir durumla karşılaştığımızda öğrenciyi uyarıyoruz. Bu yüzden öğrenciler bu ayrımları kendi aralarında hocalar tarafından fark edilmeyecek şekilde yapıyorlar. Yalnızca cinsiyet de değil din, dil, siyasi görüş gibi konularda da ayrımcılık yapan öğrenci ve hekimler var. Öğrencilerin geldiği aile ortamının çok etkisi oluyor. Bu durum mesleği yapmaya engel olmamalı" ifadesini kullandı.

"EN BÜYÜK İLKELLİK"

İstanbul Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, "Eğer bir tıp fakültesi öğrencisi kız-erkek diye ayrım yapıyorsa hekim olmamalı. Tam anlamıyla dünyanın en büyük ilkelliği. Bu ayrımı yapan öğrenciler, tıptan ayrılıp astronomiyle ilgilensin, yıldızların cinsiyeti yok" dedi.
Habertürk
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