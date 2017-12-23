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10 yılda at, eşek ve katır sayısı yarı yarıya azaldı

TÜİK verilerine göre son 10 yılda at sayısı yüzde 36.4, eşek sayısı yüzde 48.6, katır sayısı yüzde 43.9 azaldı. Ucuz et tartışması sürerken bu düşüş akıllarda soru işareti yarattı. Türkiye'nin kırmızı et üretimi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 23.6, yılın dokuz ayında yüzde 11 azaldı. Toplam tüketim ise 1 milyon 350 bin tonu aştı
23 Aralık 2017 08:25
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10 yılda at, eşek ve katır sayısı yarı yarıya azaldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için alınan kavurma konservelerinin 4 bin 50 kilogramında at eti tespit edilmesiyle gözler bir kez daha ucuz et tartışmasına çevrildi. Tedarikçi firmanın sözleşmesi iptal edildi ancak Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) rakamları akıllara atı alan Üsküdar'ı geçti mi sorusunu getirdi.

Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre, zira kurumun verilerine göre son 10 yılda at, eşek ve katır sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. 2007 yılında 188 bin 640 olan at sayısı yüzde 36.4 azalarak 120 bine, eşek sayısı ise yüzde 48.6 azalarak 296 bin 114 adetten 152 bine düştü. Yüzde 43.9 gerileyen katır sayısı da 68 bin adetten 38 bine indi. Teknolojik gelişmeler ulaşımda ve tarımda çift sürmek gibi işler için kullanılan hayvanların payını giderek azaltsa da tek tırnaklıların bu kadar hızlı azalması dikkat çekti.

Öte yandan veriler Türkiye'nin toplam kırmızı et üretiminin yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.6 azalışla 301 bin 331 ton olduğunu ortaya koydu. 9 aylık üretim 794 bin 417 tonda kalırken, 9 aylık azalış yüzde 11'i geçti. Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi 2016 yılında 1 milyon 173 bin tondu. seviyelerindeydi. Yıllık kırmızı et tüketimi ise yaklaşık 1 milyon 350 bin ton. 177 bin tonluk açık da ithalatla giderilmeye çalışılırken yerli üretim azalıyor. Bunun en önemli nedeni ise maliyet.

8 YILDA 5 MİLYAR $'LIK İTHALAT YAPILDI

Türkiye yılın ilk dokuz ayında 902 milyon 724 bin dolarlık canlı hayvan, 9 milyon 198 bin dolarlık da et ve yenilen sakatat ithal etti. Bu rakam 2016'nın tamamında 604 milyon dolardı. 2009 yılında kırmızı et fiyatları yükselmeye başlamış, 2010 yılından itibaren de ithalat kapıları açılmıştı. O tarihten 2017 yılının üçüncü çeyreğine kadar geçen sürede canlı hayvan ithalatı 4.5 milyar doları, et ithalatı da 1.1 milyar doları aştı.

Son 25 yılda ortalama yüzde 5 azalan Türkiye'deki at sayısı 2014 yılından bu yana yüzde 11.7 geriledi. 2015 yılındaki gerileme yüzde 9.9'u buldu.

Yılın dokuz ayında sığırdan kırmızı et üretimi yüzde 29.4 azalırken, mandadan et üretimi yüzde 400 arttı. Türkiye'de kişi başına kırmızı et tüketimi 14 kilogram. Gelişmiş ülkelerde bu rakam 25-35 kilogram arasında.
Habertürk
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