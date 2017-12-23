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Sanayi Bakanı Özlü: Yerli oto'da CEO atama sürecindeyiz

Yerli otomobil projesini iki fazlı olarak modellediklerini söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Şu anda birinci fazdayız. Şirketleşme, teknik ve mali analiz yapma ve bir CEO atama sürecindeyiz" dedi
23 Aralık 2017 08:40
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Sanayi Bakanı Özlü: Yerli oto'da CEO atama sürecindeyiz

Yerli otomobil projesinde küresel bir başarı hedeflediklerini belirten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobille hedeflerinin dünyanın bütün yollarına çıkmak olduğunu söyledi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; 131. Bab-ı Ali Toplantıları'nda yaptığı konuşmada Bakan Özlü, Türkiye'nin otomobili projesini iki fazlı olarak modellediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Birinci fazda ortak girişim grubundaki 5 şirketin eşit payla bulunduğu ortak bir şirket oluşturulması, ayrıca teknik ve mali analiz yapılması yer alıyor. İstanbul'da bir proje yönetim ofisi kurduk. Burada sürekli çalışan bir grup var. Bu grup 5 firmayı temsil eden kişilerden oluşuyor. Bakanlığımızdan ve TOBB'dan da 2'şer kişi var. Bu çalışmaya şirketin ana sözleşmesinin oluşturulması da dahil. Şirket için bir CEO bakıyoruz. Burada da uluslararası deneyimi ve başarısı olan kişilere bakıyoruz."

"4 MODELLE ÇIKACAK"

Projenin birinci fazının, şirketleşme sürecinin tamamlanması ve prototiplerin ortaya çıkmasına kadar geçecek olan süreyi kapsadığı bilgisini veren Bakan Özlü, "Tek modelle değil 4 modelle piyasaya girmenin doğru olacağı söyleniyor. Buna dikkat edeceğiz. İkinci faz seri üretim için üretim yerinin belirlenmesi, üretim tesislerinin oluşturulması ve dağıtım ve bayi sisteminin kurulmasını kapsıyor" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ AYAĞI BATARYA VE İSTASYON

Özlü; enerji depolama, batarya ve şarj istasyonlarının da bu projenin en önemli ayakları olduğunu belirterek, "Şarj istasyonları da bizim çalışmamız kapsamında olacak. Bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkarıyoruz" dedi.

Elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması için tüketicilere yönelik bir teşvik mekanizması tasarımı üzerinde çalıştıklarını bildiren Özlü, elektrik dağıtım sistemi altyapısını da değiştirecek bir sürecin başında olunduğunu ifade etti.

ÖNGÖRÜLEN TOPLAM SÜRE 48 AY

1. ve 2. faz için 24'er ay, toplam 48 aylık bir süre öngördüklerini belirten Özlü, "Şu anda şirketleşme, teknik ve mali analiz yapma ve bir CEO atama sürecindeyiz. Ortaklar çok istekli ve uyumlu" dedi.

"MARKA OLUŞTURMAK İÇİN 1'E 5 HARCAMA YAPMAK ŞART"

Bir otomobil yapmanın teknik olarak çok sorun olmadığını aktaran Özlü, şunları aktardı:

"Esas sorun ticarileştirmede. 'Bir otomobilin tasarımı için 1 milyar dolar harcıyorsanız, bunu markalaştırmak için en az 5 milyar dolar harcamanız gerekir' diyen analizler var. Yani minimum 1'e 5. Amacımız Türkiye'nin bir markasını oluşturmak. Nasıl Fransa deyince akla Renault, Peugeot geliyorsa; Almanya deyince akla Volkswagen, Audi geliyorsa; Türkiye deyince de akla bir otomobil markasının gelmesini amaçlıyoruz. Bu kolay değil ama bunu yapacağız. İnşallah bunu başardığımızda, Türkiye'ye fabrika kuran Toyota gibi belki biz de Cezayir'e, Kazakistan'a, Orta Afrika'ya fabrikalar kuracağız. O bakımdan markalaşmak bu işin en zor tarafı. Dolayısıyla marka konusunun öneminin farkındayız. Buna çalışacağız ve Türkiye'nin adıyla anılacak bir markası olacak."

"BU PROJEYLE SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL, KÜRESEL BAŞARI HEDEFLİYORUZ"

Yerli otomobil projesinin yarım asırlık bir hayalin yansıması olduğunu belirten Özlü, şunları söyledi: "Türkiye'nin otomobil hayalinin gerçekleşmemesi için hiçbir gerekçe yok. Bunun için ciddi bir çalışma yürütüyoruz ve öngördüğümüz tarihte Türkiye'nin otomobilini tamamlayacağız. Hedefimiz Türkiye'nin otomobilinin sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünyanın bütün yollarında arz-ı endam etmesi yönünde. Bu projede küresel bir başarı hedefliyoruz. Sadece Türkiye için değil, bütün dünya için bir otomobil yapmayı düşünüyoruz."
Habertürk
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