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Polis operasyonda, polisi hırsız sanan silahlı genç vuruldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iki cinayet suçundan aranan şüphelinin adresine baskın yapan polis iddiaya göre, eve hırsız girdiğini düşünerek tüfekle çatıya çıkan yan binadaki Mikail Çelik'e (26) 'dur' ihtarında bulundu, ardından havaya bir el ateş açtı. Silah sesi üzerine Çelik, namluyu polise doğru çevirince, özel harekat ekiplerince açılan ateş sonucu öldü. Pizza ustası Mikail Çelik'in babası İbrahim Çelik (59), "Yan eve operasyon düzenlenmiş. Nasıl olduğunu bilmiyorum, devlete sığınıyorum" dedi
23 Aralık 2017 08:00
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Polis operasyonda, polisi hırsız sanan silahlı genç vuruldu

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Sarısakal Mahallesi Tataristan Sokak'ta meydana geldi. Gaziantep'te işlediği iki cinayet suçu nedeniyle aranan şüphelinin adresini saptayan polis, operasyon için harekete geçti. Çevre güvenliği alan ekipler, adı açıklanmayan şüphelinin silahlı olabileceği ihtimali üzerine özel harekatın da desteğiyle eve baskın yaptı. Bu sırada, baskın yapılan ev ile bitişik olan 2 katlı binada oturan, pizzacıda çalışan 2 çocuk babası Mikail Çelik, iddiaya göre, ayak seslerini duyup 'hırsız var' diyerek av tüfeğini alıp, çatıya çıktı. Kalaşnikofa benzeyen tüfekle çatıda görülen Çelik'e 'dur' ihtarı yapıldı. Buna rağmen üzerlerine doğru gelen Mikail Çelik'i durdurmak isteyen ekipler, havaya bir el ateş açtı. Silah sesi üzerine Çelik çatıdaki güneş enerjisi sisteminin arkasına gizlenip, namluyu polise doğru çevirince özel harekat ekipleri ateş açtı. Vurulan Mikail Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aranan cinayet şüphelisi ise bulunamadı.

BABA: DEVLETE SIĞINIMIYORUM

Operasyonda ölen pizza ustası Mikail Çelik'in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çelik'in babası İbrahim Çelik, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Çelik, "Yan eve operasyon düzenlenmiş, oğlum da sesler üzerine hırsız geldiğini düşünerek pompalı tüfekle dama çıkmış. Bu sırada, polisler oğlumu öldürmüş. Nasıl olduğunu bilmiyorum, devlete sığınıyorum" dedi.

Otopsinin ardından Mikail Çelik'in cenazesi ailesine teslim edildi. Baba, cenaze aracına konulan tabuta sarılarak ağladı. Çelik'in cenazesi toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

'DUR İHTARI YAPILDI, HAVAYA ATEŞ AÇILDI'

Emniyet yetkilileri, cinayet suçundan aranan şüphelinin yakalanması için belirlenen adrese baskın yapıldığını, aranan kişinin silahlı olabileceği ihtimali üzerine önlem alındığını, bu sırada komşu binadan çatıya tüfekle çıkan kişinin, 'dur' ihtarı ve uyarı ateşine karşın elindeki silahı polislere doğrultunca ateş açıldığını bildirdi. Yetkililer, Mikail Çelik'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını da kaydetti.
Doğan Haber Ajansı
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