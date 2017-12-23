FETO mağdurlarına tazminat darbesi

FETÖ, TSK'da yapılanırken önce kendilerinden olmayan askeri lise ve harp okulu öğrencilerini baskıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Örgüt üyesi subay ve astsubayların işkenceye varan sistematik eylemleri 'şok mangası' olarak adlandırıldı.

Örgütün baskılarına maruz kalan çok sayıda harbiyeli de sözleşme gereği tazminat ödeyip okullarından ayrılmak zorunda kaldı.

'Şok mangası' mağdurları olarak haberlere konu olan harbiyelileri işkenceye varan uygulamalarla mağdur eden bu kişilerin tamamının 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan örgüt üyesi askerler olduğu ortaya çıktı.

Hayalini kurdukları subaylığa kavuşamayan eski harbiyeliler de darbe girişiminden sonra harekete geçti. Mağdurlar, ilk olarak ödedikleri ortalama 26 bin TL olan olan tazminatı geri alabilmek için Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) başvurdu.

KARAR'a konuşan mağdurlardan Hakan Ekşi, 2011'de Kara Harp Okulu'ndan işkencelerden dolayı ayrılmak zorunda kaldığını belirterek, verdiği 26 bin TL'lik tazminatın geri ödenmesi için başvuru yaptığını söyledi.

Ekşi, Kara Harp Okulu'ndan ayrıldıktan sonra Bilgisayar Mühendisliği'nden mezun olduğunu ve sözleşmeli öğretmen olarak görev yaptığını anlattı.

Bakanlığa yaptığı başvurunun ardından daha önce ödediği 26 bin TL'lik tazminatın geri ödenemeyeceği şeklinde bir yanıt aldığını belirten Ekşi, şöyle devam etti: "KHK ile 15 Temmuz'dan sonra kapanan askeri okullardan çıkarılanlar tazminat ödemedi. Daha önce ayrılıp hala taksit ödeyen benimle aynı durumdakiler de kalan taksitleri ödemedi. Ama 15 Temmuz'dan önce ödenen tazminatlar geri verilmedi. Kredi çekip ödemek zorunda kalan aileler vardı. Ben de kuzenimden borç almak zorunda kaldım. Benim durumumda 4 bin kişi var. 2011 yılında zorlukla ödediğim bu miktarı yaşadığım maddi ve manevi kayıplarla 40 bin olarak olarak ödenmesini istiyorum."

Ekşi, MSB'ye yaptığı başvuruda ise başından geçenleri anlattı.

Maltepe Askeri Lisesi'nden 2011'de mezun olduğunu, ardından Kara Harp Okulu'na gittiğini aktaran Ekşi "Arkadaşlarımın büyük çoğunluğunun ismi okunup diğer silah arkadaşlarımızdan ayrıldık. Bizim için Ankara'da başlayan İzmir Menteş Askeri Kampı'nda devam eden o işkence dolu günler başladı. İşkence diyorum çünkü beş gün boyunca beş saat dahi uyumamamıza müsaade edilmediği gibi bana ve arkadaşlarıma 24 saat süren psikolojik baskı da devam ediyordu" dedi. İşkencenin sebebini sorduklarından yanıt alamadıklarını ifade eden Ekşi "Bana bu işkenceleri yapan ve FETÖ'den ihraç edilen eski yüzbaşılar Cengizhan Sarı, Özkan Özgenç ve eski Yarbay Serkan Polat hakkında 2011'de de suç duyurusunda bulunmuştum ama her köşe başını tutan bu örgüt tarafından soruşturma emri dahi verilmemişti" ifadelerini kullandı.

KENAN BUTAKIN