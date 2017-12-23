Dünyada sayılı ülkede bulunan takograflar Türkiye'de üretiliyor

Ortaya koyduğu ürün ve çözümlerle Türkiye ekonomisine katkıda bulunan Aselsan, mevcut bilgi birikimiyle sivil alandaki çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çözümler sunuyor. Yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarıyla birçok yenilikçi ürün üreten firma, dünyada sadece 3 ülkede imal edilen sayısal takograf cihazını üreterek önemli bir çalışmaya imza attı.

Yenisafak.com olarak her hafta bir milli ve yerli projeyi sizlere aktarıyoruz. Bu hafta da yerli olarak üretilen STC-8250 A Sayısal Takograf Cihazı'nı ele alacağız.

Sadece 3 ülke üretiyordu, 4. ülke Türkiye oldu

Sayısal takograf cihazı 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesini kapsayan 51 AETR (Uluslararası Karayolu Taşımacılığına Dahil Araç Mürettebatının Çalışmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi) ülkesindeki araçlarda kullanılıyor.

AB Regülasyonu gereksinimlerini karşılayan cihaz, dünyada 3 AB ülkesinde sadece 3 firma tarafından üretilebiliyor.

AB'de yürürlüğe girmesi planlanan akıllı (smart) Sayısal Takograf Cihazının geliştirme faaliyetleri de devam ediyor.

Özellikleri dikkat çekiyor

Elde edilen kayıtların değiştirilmesine de izin vermeyen ürün, istenmesi durumunda kayıtların aktarılmasına ve incelenmesine, dolayısı ile de ihlal durumlarının tespit edilmesine yarayan üst seviye Ortak Kriterler kripto güvenliğine (Common Criteria (CC) EAL4+ seviyesinde) sahip bir araç kayıt cihazı olarak dikkat çekiyor.

Tüm testler tamam

Gerçekleştirilen fonksiyonel ve CC EAL4+ güvenlik testlerinin tamamını başarılı bir şekilde geçen STC, İtalya'daki Avrupa Birliği Ortak Araştırma Merkezi'nde (Joint Research Center (JRC)) Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability (IOT)) testleri neticesinde JRC'den IOT Sertifikası aldı. Cihazın üretim, satış ve pazarlaması için gerekli Tip Onay Belgesi de T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alındı.