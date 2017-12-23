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TANAP'da ilk gaz için geri sayım başladı
Uzun yıllardır konuşulan ve 2015 yılında temelleri atılan Trans Adriyatik Boru Hattı'nda (TANAP) sona gelindi. Türkiye'yi Avrupa gazında önemli aktör haline dönüştürecek dev projede ilk test 2018'in başında gerçekleştirilecek. Gaz akışının başlaması ile birlikte enerji fiyatlarında indirim beklenirken, Avrupa'nın gaz vanası da artık Türkiye'nin elinde olacak.
Türkiye enerji politikalarıyla küresel ve bölgesel arenada elini güçlendirmeye devam diyor. Enerjideki son hamleler Türkiye'yi enerji alanında merkez ülke konumuna taşıyacak. Bu projelerden en dikkat çekeni ise TANAP projesi. 2018 yılında Türkiye'ye gaz sevkiyatına başlanacak projede 2020 yılında Avrupa'nın gaz vanası da Türkiye'nin kontrolüne geçecek.
AVRUPA'YA İLK GAZ 2020'DE
TANAP Projesi, Güney Kafkasya Bora Hattı ( SCP ) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP ) ile Güney Gaz koridorlarının temelini oluşturuyor. Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın Türkiye'ye ve Avrupa'ya taşınması amaçlanıyor.
İSTİKRARA KATKI SAĞLAYACAK
TANAP projesi ile Türkiye'nin doğalgaz arz güvenliğinin arttırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni pazarlara açılması bölgenin enerji arz güvenliği ve istikrarına katkı sağlaması da hedefleniyor.
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