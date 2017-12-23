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Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Aralık 2017 09:44
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Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

MADDE 1 - 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yer alan "eğitimine" ibaresi "sürecine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşmeli öğretmenlerden adaylık sürecinde başarılı olan ve sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır."

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİN ESKİ HALİ

Madde 17 - (1) Sözleşmeli öğretmen olarak atananlar, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yapılacak planlama doğrultusunda adaylık eğitimine tabi tutulur.

Madde 19 - (1) Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayarak adaylık sürecinde başarılı olanlar, talepleri halinde görev yaptıkları eğitim kurumunda öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

DEĞİŞİKLİKLER NE ANLAMA GELİYOR?

"Adaylık eğitimi" ifadesi "adaylık süreci" olarak değiştirilmiştir.

Sözleşmeli öğretmenlerin 4 yıllık çalışma süresi sonrasında adaylık eğitimine tabi tutulacağı şeklindeki düzenleme, adaylık eğitiminde başarılı olan ve 4 yıllık çalışma süresini dolduran şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikler teknik ifade değişiklikleri şeklindedir.
Memurlar.Net
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