1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mehdi Eker: Kudüs ve Zarrab davası, hepsi bir planın parçası

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Eker, gazetemize değerlendirmelerde bulundu.Eker, ABD'nin Kudüs kararı ve öncesinde bölgede yaşanan gelişmelerin büyük bir planın parçası olduğunu söyledi
23 Aralık 2017 09:00
Yazdır
Mehdi Eker: Kudüs ve Zarrab davası, hepsi bir planın parçası

İsmail Sonsuz

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'nin Kudüs kararı ve öncesinde bölgede yaşanan gelişmelerin büyük bir planın parçası olduğunu söyledi. Eker, ABD'de devam eden kumpas davasının da bu planın bir başka ayağı olduğunu belirtti. Eker, konuyla ilgili olarak gazetemize şu değerlendirmelerde bulundu:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını açıklamasından önce bir takım çalışmalar yapıldığı ciddi şekilde konuşuluyordu. Lübnan'da olan bitenin, Körfez'de Katar'a dönük kuşatma ve ambargonun, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değişmesinin, öncesinde ABD'nin Suudi Arabistan'ın 800 milyar dolarına el koymasının bu konuyla ilişkisi var. Aslında olayı biraz daha geriye götürdüğümüzde, genel anlamda Orta Doğu'da olan bitene baktığımızda; sonuçları, komplikasyonları ve tezahürleriyle I. Dünya Savaşı'nın devam ettiğini görüyoruz. II. Dünya Savaşı AB'nin entegrasyon projesiyle bitti. O savaş, Avrupalıların kendi iç savaşıydı. Fakat bizim coğrafyamızdaki I. Dünya Savaşı hala sürüyor. Sürekli yeni çatışma alanları üretiliyor. Suriye, Irak ve Orta Doğu'yu harita değişikliği ile yeniden şekillendirmek istiyorlar. Bu da I. Dünya Savaşı'nın hala sürdüğünü gösteriyor. Hatta Türkiye'de yaşanan Gezi olayları, 17/25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri, Türkiye'nin Zarrab davasıyla sıkıştırılmak istenmesi de bu meseleyle ilişkili.

ERDOĞAN 'OLMAZ' DEDİĞİ İÇİN HEDEF

Orta Doğu yeniden dizayn edilmek isteniyor. Sınırlarımızın hemen dışında bizim tarihsel ilgi alanımız, bizim ilgi coğrafyamız parsellenip, parçalanıp yeniden karılırken Türkiye buna itiraz ediyor. Recep Tayyip Erdoğan buna itiraz ediyor. 'Olmaz' diyor. 'Ben bunu kabul etmiyorum' diyor. 'Sen bunu kabul etmiyorsan biz de seni istemiyoruz o zaman' diyorlar. Erdoğan itiraz ettiği için bu planların, organizasyonların, kumpasların hedefi haline geliyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kudüs konusundaki kararlı duruşu ve yürüttüğü başarılı diplomasi Arap halkları üzerinde de etkili oldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da yaşayan Müslüman halkın ABD'nin Kudüs kararını sineye çekeceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bu mesele bütün Arapların, bütün Müslümanların izzet meselesidir.
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 6 4
Bu haber 956 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2017 00:01		 Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:16
Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:10		 Soylu, 'Fetullah Gülen'le görüştüğü' iddiasını yalanladı
23 Aralık 2017 22:43
'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt
23 Aralık 2017 22:28		 Metin Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' açıklaması
23 Aralık 2017 22:23
İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest
23 Aralık 2017 21:45		 Başbakan Yıldırım'dan 'Noel' mesajı
23 Aralık 2017 21:23
Ak Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
23 Aralık 2017 20:59		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
23 Aralık 2017 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
damir javor 1
2017-2018 euroleague sezonu 2
din anlatarak para kazanmak 1
23.12.2017 sivasspor vs beşiktaş maçı 7
özer hurmacı 2
fatih terim'in damatlarıyla mekan basması 1
birleşmiş milletler'deki kudüs oylaması 3
nabil dirar 1
zalgiris kaunas 1
yoğun kar yağışı 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam