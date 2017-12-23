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Çalışma Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Aralık 2017 08:52
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Çalışma Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik

23 Aralık 2017 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 30279

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN

AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ek-1'inde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

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