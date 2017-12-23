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Çalışma Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde değişiklik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
23 Aralık 2017 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 30279
YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN
AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 15/2/2015 tarihli ve 29268 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ek-1'inde yer alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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