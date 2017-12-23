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1 milyon 700 bin öğrenci yaşlının eli ayağı olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye genelinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde toplam 1 milyon 700 binin üzerinde öğrencinin eğitim aldığını söyledi
23 Aralık 2017 09:09
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1 milyon 700 bin öğrenci yaşlının eli ayağı olacak

Proje kapsamında, öğrencilerin öğretmenleriyle ihtiyaç sahibi yoksul, yaşlı veya muhtaç kimsesizlerin ev ve eşyalarının küçük bakım ve onarımlarını yapacağını, hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirme ya da yardımlarda bulunacaklarını anlatan Gülay, lise 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin projeye dahil edildiğini aktardı. Meslek liselerinde yürütülen toplam 54 alanın tamamının proje kapsamına alındığını bildirdi.

Gülay, "Projede, öğrencilerimiz ailelerinden izin alacaklar. Daha sonra koordinatör öğretmenlerle birlikte muhtar ve kaymakamlıkların tespit ettiği desteğe ihtiyacı olan evlere giderek, kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini burada uygulayacaklar. Öğrencilerin yaptığı uygulamayı işletme eğitimi ve staj kapsamına aldık" diye konuştu. Gülay, proje kapsamında ayrıca iletişim meslek lisesi öğrencilerinin, yaşlıların anılarını yazmalarına yardım ederek, bir kitapta toplayacaklarını, fotoğraf çekip albüm hazırlayacaklarını bildirdi. Gülay, projede öğrencilerin yapacağı diğer faaliyetlere ilişkin şu örnekleri verdi: Bakıma muhtaç birinin evinde, ihtiyaca göre yanmayan bir lambayı değiştirebilecekler, kaloriferlerinin havasını alabilecekler. Saçları uzamış, hijyene, bakıma ihtiyacı olan yaşlılarımıza kuaför hizmeti verebilecekler.

Cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli telefon ve internet kullanımı, e-Devlet ve evde tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması konusunda bilgilendirme yapacaklar. Enerji verimliliği, hastalıklardan korunma, sağlıklı ve dengeli beslenme, fiziksel aktivite, hareketlilik de diğer konu başlıklarımız arasında.
Vatan
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