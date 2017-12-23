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Karayollarında durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 6-8'inci kilometrelerindeki Orhan Gökberber viyadüğünde üstyapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ilgaz-Çankırı-Ankara yolunun 7-12'nci kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Eskişehir-Sivrihisar yolunun 30'uncu kilometresindeki Karakaya mevkisinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönü de ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yollarına yönlendiriliyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa-Susurluk kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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