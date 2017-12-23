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İDO'dan sefer iptalleri
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), dış hat deniz otobüslerinde bazı seferleri hava koşulları nedeniyle iptal etti
İDO'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, hava koşulları nedeniyle 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü ve 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü seferleri yapılamadı.
Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü'nün saat 09.50'de, Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü'nün ise 10.30'da yapılması gereken seferlerinin ise iptal edildiği açıklandı.
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