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Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu"nda, 2 terörist sağ ele geçirildi, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi
23 Aralık 2017 10:00
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Diyarbakır'da 2 PKK'lı terörist yakalandı

- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 terörist yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde 20 Aralık saat 18.00'de başlayan "Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu" dün saat 22.00 başarıyla tamamlandı.

Operasyonda, 2 PKK'lı terörist sağ ele geçirildi, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Lice ilçesinin Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 5 roketatar sevk fişeği, 2 şarjör, el telsizi, 3 adet 4'lü pil bloğu, 2 büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 2 şemsiye, 2 terörist kıyafeti, 11 örgütsel kitap, 2 çanta, araç plakası, 4 uyku tulumu ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalarda, 920 şahıs ve 266 aracın sorgulaması yapıldı, operasyon bölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirildi, 2'si silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı.

Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında 836 kilo 46 gram esrar ele geçirildi.

Açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği belirtildi
Anadolu Ajansı
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