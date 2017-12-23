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Karabük'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük'te otomobilin trafik işaret direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Karabük'e gelen Nazım Özkan'ın (24) kullandığı yabancı plakalı otomobil, Balıklarkayası mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybederek trafik işaret direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan ve takla atan otomobil refüje çıkarak durdu.
Kazada, sürücü ve yanındaki Hüseyin Ören (24) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Burada yapılan bütün müdahaleye rağmen Ören kurtarılamadı.
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