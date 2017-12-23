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Nevşehir'de firari DEAŞ üyesi terörist yakalandı
Nevşehir'de, terör örgütü DEAŞ mensubu firari terörist tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında "terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan işlem başlatılan Suriye uyruklu M.E.E'nin seyir halinde olduğu aracı durdurdu.
Gözaltına alınan M.E.E, emniyete götürüldü.
Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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