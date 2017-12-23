Başkentte eskiyen üst geçitler kaldırılıyor

- Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan ömrünü tamamlamış, can ve mal güvenliğini tehdit eden atıl durumdaki yaya üst geçitlerini kaldırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi kararıyla dün akşam başlayan üst geçit kaldırma çalışmaları, hafta sonu 21.00 ile 06.00 saatleri arasında devam edecek.

Yıkımına başlanan Meşrutiyet Caddesi'nin Karanfil ve Konur Sokaklar ile Selanik Caddesi kesişiminde bulunan 3 yaya üst geçidinin çevresinde belediye ekipleri tarafından tüm güvenlik önlemleri alınırken yetkililer, vatandaşların bu bölgelerde dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Hafta sonu sürecek çalışmaların, trafiğin ve yaya yoğunluğunun en az olduğu saatler dikkate alınarak devam edeceği bilgisini veren yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetler de dikkate alınarak tehlike oluşturan ve ömrünü tamamlamış yaya üst geçitlerinin kaldırılması çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.