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2018 Yılı pasaport ücretleri belli oldu
2018 yılı pasaport ücretleri belli oldu: 6 aylık 137 TL, 1 senelik 201 TL, 3 senelik 465 TL, 4-10 senelik 657 TL
Yurt dışına seyahat edecek vatandaşlar için hazırlanması gereken temel evrakların başında yer alan pasaporta sahip olmak, 2018 yılından itibaren biraz daha masraflı olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi.
PASAPORT ALIRKEN ÖDEYECEĞİNİZ ÜCRET ARTTI
Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zam oranı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da haliyle artacak.
Ödenecek olan harç miktarları ve ne kadar süre ile geçerli oldukları süre şöyle;
6 aylık; 137,50 TL,
1 senelik; 201,30 TL,
3 senelik; 465,50 TL,
4-10 senelik; 657,40 TL.
2018'DEN İTİBAREN GEÇERLİ
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen yeni pasaport harç bedelleri, zamlı hali ile 2018 Ocak ayı başından itibaren geçerli olmaya başlayacak. Çıkarılan son yasa ile birlikte 2017 yılının sonunda bütün pasaport işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Ancak 2018'e kadar işlemler yine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmeye devam edecek.
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