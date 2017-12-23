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Bir kilogram lüfer, 5 kilogram kıyma fiyatına satılıyor

Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca zaten az çıkan lüferin kilogram fiyatı 200 liraya yükseldi
23 Aralık 2017 12:04
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Bir kilogram lüfer, 5 kilogram kıyma fiyatına satılıyor

- Marmara'da birkaç gündür etkili olan olumsuz hava koşulları balıkçıların denize açılmasını engelleyince lüferin kilogramı, 5 kilogram kıyma fiyatına ulaştı.

Son günlerde denizlerde etkili olan fırtına yüzünden Marmara balıkçısı, teknelerini kıyıya bağladı.

Az çıktığı için bir hafta önce fiyatı 150 liraya yükselen lüferin kilogramı, olumsuz hava koşullarının da etkisiyle yaklaşık 5 kilogram kıyma fiyatı olan 200 liraya ulaştı.

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Merkez Birliği ve Çanakkale Merkez 1 No'lu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mehmet Özkurnaz, yaptığı açıklamada, fiyat yüksekliğinin lüferin azalması nedeniyle oluştuğuna dikkati çekti.

Bu balık türünün yavrusuna defne ya da yaprak adının verildiğini anlatan Özkurnaz, şunları kaydetti:

"Defneler biraz daha büyüyüp 8-10 santimetre boylarına geldiği zaman çinekop olur. O balık biraz daha büyüdüğü zaman da sarıkanat ve ardından da lüfer olur. En büyüğüne ise kofana denir. Balık daha fazla büyümeden yakalanıyor, ucuz fiyata satılıyor. Bu süreç nedeniyle balık lüfere dönüşemiyor. Türkiye'de çinekop yakalayıp satmaktan lüferin büyümesine izin verilmez bir hal alıyor. Balığın da kökünü kurutmuş oluyorlar. Defne ve çinekop balıklarının yakalanması kesinlikle yasaklanmalıdır. Bu süreç de ciddi anlamda disiplin altında tutulmalı. Bu süreç olursa lüfer balığı yiyebiliriz. Aksi takdirde lüfer balığının değeri altınla ölçülür."

Özkurnaz, lüferin fiyatının daha da artacağını belirterek, "Çünkü balığın arkası gelmiyor. Biz var olan lüfer balığını da böyle giderse denizlerimizde yok edeceğiz. İşte o zaman lüfer balığının ne rengini ne tadını bileceğiz." dedi.

- "Tutmayın, büyüsün lüfer olsun"

Balıkesir Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Nihat Işık ise lüferin az çıktığı bir ay yaşadıklarını söyledi.

Işık, 24 metre yasağı nedeniyle lüferin yakalanamadığını ileri sürerek, "Aslında lüfer zamanı ama yakalanamıyor. Bandırma Körfezi'nden Kapıdağ Yarımadası'ndan 500-600 bin lüfer geçtiğini tahmin ediyorum. Avcılık yapacak teknelerin hiçbiri 24 metre yasağından dolayı kıyıya inemiyor ve lüferi avlayamıyor." dedi.

Fırtınanın da lüferin azalmasına yol açtığını belirten Işık, soğuk havada avlanmanın zor olduğunu söyledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçı esnafından Cem Tecimen de lüferin tezgahlarda adeta numunelik olarak bulunduğunu kaydetti.

Son dönemlerde olta balıkçılarının yakaladığı lüferlerin geldiğini dile getiren Tecimen, "Denizlerimizde lüfer balığı azaldı. Dolayısıyla lüfer balığı denizin padişahı oldu. Balıkçılarımızı uyarıyoruz çinekopları lütfen tutmayın büyüsün lüfer olsun." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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