1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Haksızlığa sesini yükselten Türkiye olmaya devam edeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Akdağ: Biz elbette ABD veya başka bir ülkeyle aramızda kötü bir şey olsun istemiyoruz. Ama haksızlığa karşı sesini yükselten bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edeceğiz
23 Aralık 2017 12:52
Yazdır
'Haksızlığa sesini yükselten Türkiye olmaya devam edeceğiz'

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Biz elbette ABD veya başka bir ülkeyle aramızda kötü bir şey olsun istemiyoruz. Ama haksızlığa karşı sesini yükselten bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edeceğiz." dedi.

Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Vali Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 40 yıldır süren terör mücadelesinde hükümetin çok büyük başarı gösterdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de gerçekleştirdikleri Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda her zaman birinci gündem maddesinin güvenlik olduğunu ifade etti.

Akdağ, "Türkiye bu hususta çok kararlı olduğunu dosta düşmana herkese göstermiş durumdadır. Sadece kendi sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımız dışında da ülkemizi tehdit eden hangi unsur varsa, onlarla mücadele etmeye kararlıyız. Sonuna kadar inlerine girerek, mücadele etmeye kararlıyız ve bu hususta Türkiye artık adı ne olursa olsun bütün terör guruplarını paspas gibi yere sermiş durumdadır. Bu, ülkenin gelişimi açısından, huzuru ve refahı sürekli kılmak açısından elbette çok önemli." diye konuştu.

- "Dünya demokratik tavrını gösterdi"

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birini "Kudüs"ün oluşturduğunu aktaran Akdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs'e zamanında gür bir sesle sahip çıkmasının, bütün dünyanın bu husustaki dikkatinin Kudüs'e yoğunlaşmasını sağladığını vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, şunları söyledi:

"Dünyanın 5'ten büyük olduğunu, bu olaya mahsus olarak dünyanın 1'den büyük olduğunu, yine en başta Sayın Cumhurbaşkanımızın çabalarıyla meseleyi bütün dünyanın gündemine mal etmesini, gelişen olayların sonucunda gördük. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı ve her türlü tehdide rağmen, her türlü tabiri caizse ülkeleri endişeye sürüklemek için ABD'nin gösterdiği, Trump'ın ve BM daimi temsilcilerinin gösterdiği her türlü çabaya rağmen dünya bu hususta demokratik tavrını gösterdi ve genel kurul bu kararın yanlışlığını teyit etti. Gerçekten bu, dünya demokrasi tarihinde önemli bir hadisedir. Altın harflerle tarihe geçmiş bir hadisedir."

- "Haksızlığa sesini yükselten Türkiye olmaya devam edeceğiz"

ABD'nin ilgililerinin, yetkililerinin nasıl tehditkar konuştuklarını, vücut dillerinin ne şekilde olduğuyla alakalı internette videolarının bulunduğunu ve bunu vatandaşların izlemesini isteyen Akdağ, "İnsan izlediği zaman kanı donuyor. Yani evet gücünüz, dolarınız, silahınız var. Ama dünya bu kadar sizin tehditlerinize boyun eğecek bir dünya değil. Bunun gösterilmiş olması, bütün mazlum milletler, bütün gelişmekte olan ülkeler için çok önemlidir. Biz elbette ABD veya başka bir ülkeyle aramızda kötü bir şey olsun istemiyoruz. Ama haksızlığa karşı sesini yükselten bir Türkiye Cumhuriyeti olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Akdağ, ana muhalefet partisinin ABD'de yürütülen davayla alakalı tutumunun çok garip olduğunu belirterek, milli bir meselenin milli bir duruş gerektirdiğini ve bu durumda iktidar-muhalefet ayırımının yapılamayacağını ifade etti.

- "ABD'de de bir tiyatro oynanıyor"

CHP'ye ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na milli meselelerde nasıl davranılması gerektiğiyle ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi örnek gösterdiğini anımsatan Akdağ, şöyle devam etti:

"Konu bir milli meseleyse orada iktidar-muhalefet olmaz. Bugün ABD'de bir dava adı altında bir tiyatronun kurulduğu, bir tiyatronun Türk devletini, Türk milletini sözde mahkum etmeye çalıştığı o kadar açık ki... FETÖ'nün uydurduğu birtakım delillerle, onlara yakın oluşturulmuş mahkeme ve jüriyle ABD'de de bir tiyatro oynanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının da bu tiyatroya işaret etmesi gerekir. Oysa onların konuştukları her yerde sanki ABD'de yürütülen bu dava Türkiye'nin yaptığı bir yanlışlıktan dolayı ortaya çıkmış gibi konuşuyorlar. Ortada bir yanlış falan yok. Ortada Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışan bir tiyatro var. Ama Allah'ın izniyle bu millet bunlara boyun eğmez."

Ana muhalefetin iktidara ışık tutması gerektiğine işaret eden Akdağ, Türkiye'nin yarım asır yapamadığı ilerlemeyi son 15 yılda gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.

- "Ana muhalefetin yaptığı bir akıl tutulması"

Ekonomiden, güvenliğe varıncaya kadar birçok alanda ciddi gelişmelerin yaşandığını kaydeden Akdağ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Etrafımızda bir ateş çemberi var. Ama bu bir realitedir, bunu biz ortadan kaldıramayız. Oturuyorlar, kalkıyorlar Suriye'deki zulümden adeta Türkiye mesulmüş gibi konuşuyorlar. Yani bir zalim devlet başkanı diktatörce bir tutumla kendi ülkesindeki demokrasi çabalarına karşı çıkıyor, kendi halkının üstüne varil bombaları atıyor, yüz binlerce insanı öldürüyor, milyonları ülkesinden kaçmak zorunda kalıyor, ana muhalefet partisinden bazı yöneticileri burada Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızı suçluyor. Gerçekten bu bir akıl tutulması. Bizim yaptığımız oradaki kardeşlerimize sahip çıkmak, kucak açmak. Oradaki Kürt, Türk, Arap ve diğer etnik guruptaki insanları vatandaşımız olarak görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu çıkıyor, '30 milyarı nereye harcadınız' diye hesap soruyor. Ama Allah'a şükür en sonunda 26 milyar doların nereye harcandığını anlamış, çünkü en son ki konuşmasında 4 milyarla alakalı bir şey söylemeye başladı. İnşallah hesap uzmanlığı o 4 milyarı da yakında anlamasına vesile olur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 6 0
Bu haber 326 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
24 Aralık 2017 00:01		 Erdoğan, 23. Jandarma Sınır Tümen K.lığını ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:16
Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini ziyaret etti
23 Aralık 2017 23:10		 Soylu, 'Fetullah Gülen'le görüştüğü' iddiasını yalanladı
23 Aralık 2017 22:43
'Uçakların attığı bombalar sahte' iddiasına yanıt
23 Aralık 2017 22:28		 Metin Feyzioğlu'ndan 'Mor Beyin' açıklaması
23 Aralık 2017 22:23
İsrail'de gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest
23 Aralık 2017 21:45		 Başbakan Yıldırım'dan 'Noel' mesajı
23 Aralık 2017 21:23
Ak Parti Hakkari İl Başkanı belli oldu
23 Aralık 2017 20:59		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'tan ayrıldı
23 Aralık 2017 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2017 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zabıta memurunu tokatlayan zabıta amiri ihraç edilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
24 Aralık 2017'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yoğun kar yağışı 1
23.12.2017 real madrid vs barcelona maçı 4
ayşe abla spor kulübü 2
zalgiris kaunas 1
serkan kırıntılı 1
cska moscow 1
arda turan 1
bosna hersek'in bm'deki oylamada çekimser oy kullanması 1
Cuma gününün güzelliği 2
damir javor 1
SON İLANLAR
Tarım Bakanlığı, ziraat mühendisi ve veteriner mezunları dahil 5 müfettiş yardımcısı alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Duraliler Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Elazığ Baskil SYDV Personel Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Ana Sınıfı İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları İngilizce ve Rusça Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam